أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
#وشوشة I نجوى فؤاد أنا مكنتش بشغل بالي بفيفي عبده وبعتبر دينا ....... * !!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

قذاف الدم يكشف عن "صفقة مليارية" بين القذافي وحزب أردوغان

Google+ Print

وقال قذاف الدم، ابن عم معمر القذافي، إن أردوغان وحزبه حصلا على 30 مليار دولار كعقود استثمارية ودعم لهما للوصول إلى الحكم والسلطة في تركيا والفوز بالانتخابات البرلمانية.

© AFP 2019 / Ammar Abd Rabbo

وتابع قذاف الدم في حديث له مع "العربية نت" "القذافي كان يرغب في استقطاب تركيا كدولة كبيرة للصف العربي والإسلامي، استنادا للروابط التاريخية والدينية".

وأشار إلى أن القذافي "وجد الفرصة سانحة في شخص نجم الدين أربكان، رئيس حزب "الرفاه الإسلامي" وقتها، المعروف بتوجهاته الإسلامية، والذي سبق له وأن تقدم بطلب للبرلمان التركي في عام 1980 لقطع العلاقات مع إسرائيل فضلا عن توجهه الداعم لإعادة العلاقات مع العالم العربي، مضيفا أن القذافي التقى أربكان بحضور قيادات كبيرة من حزبه بينهم الرئيس التركي الحالي، وأعلن أمامهم عن دعم ليبيا للحزب ماليا ومساندتهم للوصول للسلطة والفوز في الانتخابات البرلمانية".

وقال قذاف الدم إن "القذافي اشترط على أربكان وقيادات الحزب أن يعلنوا عقب فوزهم في الانتخابات قطع العلاقات مع إسرائيل، والعودة للصف الإسلامي، وعدم مناوأة العرب، والتنسيق المشترك بين تركيا والدول العربية والإسلامية في المحافل الدولية خاصة في القضايا المهمة مثل القضية الفلسطينية، مقابل هذا الدعم".

وتابع "حزب أربكان وعقب فوزه في الانتخابات ووصوله للسلطة لم ينفذ أيا من تعهداته بل ظل محافظا على علاقاته مع إسرائيل، ومناوئا للدول العربية وعلى رأسها سوريا ومصر، كما اتخذ مواقف سلبية كثيرة في القضايا التي تهم العرب.

وكشف قذاف الدم أن الدعم المالي الذي قدمه القذافي لأربكان ومن بعده أردوغان شمل عقودا استثمارية لمشروعات صناعية وتجارية ومائية كما تم توقيع اتفاق تعاون عسكري.

وقال قذاف الدم إن "القذافي التقى أردوغان كثيرا عقب وصوله للسلطة، واكتشف أن الشعارات والوعود التي كان يروج لها قبل فوزه في الانتخابات، لم تجد طريقا للتنفيذ على أرض الواقع".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة

مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي"

مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي"

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

الحكومة اليمنية تتهم القوات الإماراتية بتفجير الوضع عسكريا في محافظة شبوة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على 5 مواقع ومقتل عسكريين سودانيين في حجة

"أنصار الله" تعلن السيطرة على 5 مواقع ومقتل عسكريين سودانيين في حجة