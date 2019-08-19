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"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على عرض عسكري في محافظة مأرب

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© AFP 2019 / Mohammed Huwais

وحسب قناة "المسيرة"، فقد "أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني، اليوم الاثنين، صاروخا من طراز نكال محلي الصنع على تجمع وعرض عسكري للغزاة في معسكر ماس بمحافظة مأرب".

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من ضباط وجنود الغزاة"، مشيرا إلى "أن سيارات الإسعاف هرعت بشكل كبير لانتشال الجرحى والقتلى".

وأشار إلى أن "هذا الاستهداف يأتي بعد عملية استخباراتية ورصد دقيق، حيث كان العدو يحضر للتصعيد باتجاه جبهات نهم وصرواح".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن صاروخ "نكال" محلي الصنع، ولم يدل العميد سريع بأي تفاصيل عن الصاروخ الجديد.

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