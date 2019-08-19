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مصر توقع اتفاقية تعاون جمركي مع بيلاروس في سبتمبر المقبل

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مصر توقع اتفاقية تعاون جمركي مع بيلاروس في سبتمبر المقبل مصر توقع اتفاقية تعاون جمركي مع بيلاروس في سبتمبر المقبل

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية المالية، قال وزير المالية محمد معيط، إنه "سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع عدد من اتفاقيات المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية مع بعض الدول، بما يضمن إرساء دعائم التعاون الثنائي المشترك في التقييم الدقيق للبضائع؛ لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة، وتنفيذ القوانين الجمركية، وتحديد البضائع المحظورة، مثل الأسلحة والمواد المخدرة، ومواجهة المخالفات الجمركية".

وأشار معيط: "تم الانتهاء بالتعاون مع مصلحة الجمارك في بيلاروس من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية بين وبيلاروس.

ومن المقرر التوقيع على اتفاقية التعاون مع بيلاروس، خلال أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية (المصرية، البيلاروسية) المشتركة التي ستعقد خلال أيلول/سبتمبر المقبل، بالعاصمة البيلاروسية مينسك.

SputnikNews

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