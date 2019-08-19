إعلام: اجتماع استثنائي في السعودية بعد الأحداث الأخيرة

وحسب قناة "العربية"، فقد "يناقش الاجتماع أيضا جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لاستعادة الأمن والاستقرار في عدن".

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يذكر أن التحالف العربي في اليمن أعلن، صباح السبت الماضي، انسحاب وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني، إلى مواقعها السابقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك استجابة لدعوات التحالف.

بدوره، رحب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني حينها بانسحاب المجلس الانتقالي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن، بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء والبنك المركزي ومستشفى عدن.

في هذه الأثناء، نفى عضو الدائرة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي ياسر اليافعي، أن يكون هناك أي انسحاب من المعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي في عدن قبل أيام.

وأكد اليافعي، في مداخلة لراديو "سبوتنيك"، أن الانسحاب تم فقط من قصر معاشيق، مشددا على أن باقي المعسكرات لا تزال تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وحول حوار الرياض المرتقب حول عدن، أعرب اليافعي عن أمله بأن يكون هذا الحوار جديا، ومعتمدا على ما تحقق من نتائج على الأرض، وعلى نتائج فشل الحكومة الشرعية طوال الخمس سنوات الماضية في توفير الخدمات حسب قوله، والنظر إلى المظاهرات التي احتضنتها عدن مساء الخميس.