الحكومات المحلية في تكساس تستسلم لهجوم فدية

استسلمت 23 حكومة محلية في جميع أنحاء ولاية تكساس الأمريكية لهجوم طلب فدية، والذي وصفه مسؤولو تكساس بأنه هجوم منسق.

ووقع الهجوم صباح يوم الجمعة، 16 أغسطس، بتوقيت الولايات المتحدة، عندما أبلغت عدة حكومات محلية صغيرة في تكساس عن مشاكل في الوصول إلى بياناتها إلى إدارة موارد المعلومات في تكساس (DIR).

ولم ينشر مسؤولو إدارة موارد المعلومات في تكساس (DIR)، التي تتولى الرد والتحقيق في الهجمات، قائمة بالحكومات المحلية المتأثرة بسبب المخاوف الأمنية.

كما لم تتمكن الوكالة يوم الجمعة من توفير عدد محدد من الكيانات المتأثرة، لكنها قالت لاحقًا: إن عدد الحكومات المتأثرة هو 23.

وأوضحت الوكالة أن غالبية هذه الكيانات هي حكومات محلية أصغر، وأن شبكات وأنظمة ولاية تكساس لم تتعرض للهجوم، كما أضافت إدارة موارد المعلومات في تكساس (DIR) أن الأدلة تشير إلى فاعل واحد يهاجم كل هذه الكيانات في وقت واحد.

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وما يزال مصدر الهجمات غير معروف، فيما قال مصدر محلي: إن هجوم طلب الفدية شفر الملفات وأضاف امتداد “JSE” لأسماء الملفات.

ووفقًا للمعلومات، فإن هذه السلاسة ليس لها اسمها الخاص، حيث يُطلق عليها بشكل عام (jse ransomware)، وذلك بالرغم من أن بعض بائعي برامج مكافحة الفيروسات يكتشفونها على أنها (Nemucod).

ويبدو أن جميع الحكومات التي تأثرت قد تم تحديدها وإخطارها، والعمل جاري بنشاط مع هذه الحكومات لإعادة تشغيل أنظمتها عبر الإنترنت.

وتنسق الوكالة جهودها مع أكثر من عشر وكالات حكومية أخرى في تكساس والولايات المتحدة، مثل قسم إدارة الطوارئ في تكساس؛ ومكتب التحقيقات الفيدرالي؛ ووزارة الأمن القومي؛ وإدارة السلامة العامة في تكساس.

يذكر أن المدن الأمريكية كانت هدفًا رئيسيًا لهجمات طلب الفدية في الأشهر الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن الإصابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأعلن حاكم ولاية لويزيانا في شهر يوليو حالة الطوارئ بعد هجوم مماثل لطلب الفدية ضرب العديد من المناطق التعليمية.