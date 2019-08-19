أخبار عاجلة

صاحبة السعادة- فقرة تحدي المهارات بين صالح وعبد الله جمعة وهما مغمين عيونهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة عن الكونفدرالية .. مبروك لعبد الله والزمالك فريق محترم -
صاحبة السعادة- تعليق "صالح وعبدالله جمعة " علي أسئلة إسعاد يونس -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يحكي ذكريات النادي المصري مع ك/ حسام حسن -
صاحبة السعادة-إسعاد يونس :تعال نضحك شوية .. فيديو كوميدي لصالح وعبد الله جمعة -
صاحبة السعادة-صالح جمعة يحكي علي أصعب اللحظات مع النادي الأهلي -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : ك/ عماد متعب من المهجمين اللي بيتحركوا بشكل ممتاز -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة : ربنا وهبني موهبة السرعة .. ومثلي الأعلي مارسيلو -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

الحكومات المحلية في تكساس تستسلم لهجوم فدية

Google+ Print
الحكومات المحلية في تكساس تستسلم لهجوم فدية الحكومات المحلية في تكساس تستسلم لهجوم فدية

استسلمت 23 حكومة محلية في جميع أنحاء ولاية تكساس الأمريكية لهجوم طلب فدية، والذي وصفه مسؤولو تكساس بأنه هجوم منسق.

ووقع الهجوم صباح يوم الجمعة، 16 أغسطس، بتوقيت الولايات المتحدة، عندما أبلغت عدة حكومات محلية صغيرة في تكساس عن مشاكل في الوصول إلى بياناتها إلى إدارة موارد المعلومات في تكساس (DIR).

ولم ينشر مسؤولو إدارة موارد المعلومات في تكساس (DIR)، التي تتولى الرد والتحقيق في الهجمات، قائمة بالحكومات المحلية المتأثرة بسبب المخاوف الأمنية.

كما لم تتمكن الوكالة يوم الجمعة من توفير عدد محدد من الكيانات المتأثرة، لكنها قالت لاحقًا: إن عدد الحكومات المتأثرة هو 23.

وأوضحت الوكالة أن غالبية هذه الكيانات هي حكومات محلية أصغر، وأن شبكات وأنظمة ولاية تكساس لم تتعرض للهجوم، كما أضافت إدارة موارد المعلومات في تكساس (DIR) أن الأدلة تشير إلى فاعل واحد يهاجم كل هذه الكيانات في وقت واحد.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وما يزال مصدر الهجمات غير معروف، فيما قال مصدر محلي: إن هجوم طلب الفدية شفر الملفات وأضاف امتداد “JSE” لأسماء الملفات.

ووفقًا للمعلومات، فإن هذه السلاسة ليس لها اسمها الخاص، حيث يُطلق عليها بشكل عام (jse ransomware)، وذلك بالرغم من أن بعض بائعي برامج مكافحة الفيروسات يكتشفونها على أنها (Nemucod).

ويبدو أن جميع الحكومات التي تأثرت قد تم تحديدها وإخطارها، والعمل جاري بنشاط مع هذه الحكومات لإعادة تشغيل أنظمتها عبر الإنترنت.

وتنسق الوكالة جهودها مع أكثر من عشر وكالات حكومية أخرى في تكساس والولايات المتحدة، مثل قسم إدارة الطوارئ في تكساس؛ ومكتب التحقيقات الفيدرالي؛ ووزارة الأمن القومي؛ وإدارة السلامة العامة في تكساس.

يذكر أن المدن الأمريكية كانت هدفًا رئيسيًا لهجمات طلب الفدية في الأشهر الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن الإصابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأعلن حاكم ولاية لويزيانا في شهر يوليو حالة الطوارئ بعد هجوم مماثل لطلب الفدية ضرب العديد من المناطق التعليمية.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
تعرف على قائمة ألعاب خدمة Stadia المرتقبة من جوجل

تعرف على قائمة ألعاب خدمة Stadia المرتقبة من جوجل

جوجل تحدد موعد إتاحة عروض يوتيوب الأصلية مجانًا للجميع

جوجل تحدد موعد إتاحة عروض يوتيوب الأصلية مجانًا للجميع

3 نصائح لمساعدة مستخدمي أجهزة آبل على حماية خصوصية حساب جوجل

3 نصائح لمساعدة مستخدمي أجهزة آبل على حماية خصوصية حساب جوجل

أمريكا تعلن رسميًا منح هواوي 90 يومًا أخرى للشراء من موردين أمريكيين

أمريكا تعلن رسميًا منح هواوي 90 يومًا أخرى للشراء من موردين أمريكيين