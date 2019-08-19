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سوريا: آليات عسكرية تركية محملة بالذخائر تدخل بلدة خان شيخون في ريف إدلب

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سوريا: آليات عسكرية تركية محملة بالذخائر تدخل بلدة خان شيخون في ريف إدلب سوريا: آليات عسكرية تركية محملة بالذخائر تدخل بلدة خان شيخون في ريف إدلب

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية قوله، اليوم الاثنين: "آليات مدرعة تركية محملة بالذخائر تجتاز الحدود وتدخل باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب لنجدة إرهابيي جبهة النصرة المهزومين ما يؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية".

وأضاف المصدر: "سوريا تدين بشدة التدخل التركي السافر وتحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية ولأحكام القانون الدولي".

وتابع المصدر، أن "السلوك العدواني للنظام التركي لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار الجيش العربي السوري في الاستمرار بمطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون وغيرها، حتى تطهير كامل التراب السوري من الإرهاب".

يتبع..

SputnikNews

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