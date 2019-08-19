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بعد تداول فيديو له... نجل ملكة بريطانيا يرد على تورطه في "انتهاكات جنسية بحق أطفال"

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بعد تداول فيديو له... نجل ملكة بريطانيا يرد على تورطه في "انتهاكات جنسية بحق أطفال" بعد تداول فيديو له... نجل ملكة بريطانيا يرد على تورطه في "انتهاكات جنسية بحق أطفال"

والفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، يظهر كما يقول الفيديو الأمير (59 عامًا) وهو يلوح لمرأة تغادر منزل إيبستين في نيويورك في 2010.

وقال القصر في بيانه: "يستنكر سمو الأمير استغلال أي شخص، والتلميح بأن الأمير قد يتغاضى أو يشارك أو يشجع على مثل ذلك السلوك، أمر مثير للاشمئزاز"، بحسب ما أوردت وكالة "برس أسوسييشن".

والأمير أندرو كان الممثل الخاص لبريطانيا للتجارة الدولية والاستثمار لعشر سنوات حتى 2011، عندما تخلى عن المنصب بعد تسليط الضوء على علاقاته بإيبستين وبشخصيات أخرى مثيرة للجدل.

وأدلت فيرجينيا جوفر- فيرجينيا روبرتس سابقا- واحدة من ضحايا إيبستين المفترضين، بشهادة في 2016، قالت فيها إنها مارست الجنس مع الأمير أندرو عندما كانت قاصرا، وهي التهمة التي نفاها قصر باكينغهام مرارا وبشدة.

وعثر على إيبستين جثة هامدة في سجن فدرالي بمانهاتن في 10 آب/أغسطس، قبل محاكمته بتهمة الإتجار الجنسي بقاصرين وتهمة التواطؤ للإتجار الجنسي بقاصرين.

وقال طبيب شرعي إن إيبستين انتحر شنقا.

وعلى مدى سنوات، نسج رجل المال الأمريكي علاقات مع شخصيات سياسية واجتماعية ومشاهير، بينهم دونالد قبل توليه الرئاسة، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

SputnikNews

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