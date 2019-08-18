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الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في عمان

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الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في عمان الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في عمان

عمان - سبوتنيك. وجاء الاستدعاء الأردني لتأكيد إدانة ورفض المملكة للانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، والمطالبة بالوقف الفوري للممارسات الاستفزازية التي تؤجج الصراع.

ونقلت وكالة "بترا" الرسمية عن الخارجية أن "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استدعت، ظهر اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان لتأكيد إدانة المملكة، ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف و للمطالبة بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف، والتي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".

كما قال الناطق باسم الخارجية الأردنية، سفيان سليمان:

 إن أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي، أبلغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة  لنقلها فوراً لحكومته، تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية، ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم  في الحرم الشريف".

SputnikNews

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