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الحشد الشعبي يلقي القبض على إرهابيين شاركا بتفجير سيارة مفخخة

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الحشد الشعبي يلقي القبض على إرهابيين شاركا بتفجير سيارة مفخخة الحشد الشعبي يلقي القبض على إرهابيين شاركا بتفجير سيارة مفخخة

ونقل موقع "الحشد الشعبي بيانا جاء فيه أن "قوة مشتركة من اللواء 33 والاستخبارات ضمن قاطع عمليات نينوى للحشد بالتعاون مع مكافحة إجرام تلعفر قد ألقت القبض على إرهابيين اثنين في مجمع الجغيفي غرب البعاج "، مبينا أن " الإرهابيين شاركا في عملية تفجير عجلة مفخخة راح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء في قضاء تلعفر قبل عدة أشهر".

وأضاف الموقع أن "قوات الحشد ستسلم المعتقلين إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق وإحالتهم على القضاء".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

SputnikNews

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