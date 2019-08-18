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ظريف لولي عهد الكويت: نحن وأنتم باقون في المنطقة والغرباء راحلون

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وقال ظريف بولي العهد الكويتي، بحسب الوكالة، "نحن وأنتم باقون في هذه المنطقة والغرباء سيرحلون عنها".

© REUTERS / MANAURE QUINTERO

وذكر الوكالة أنه خلال اللقاء رحب ولي العهد الكويتي بوزير الخارجية الإيراني، مشيرا إلى رغبة أمير الكويت في استقبال وزير الخارجية الإيراني إلا أن هذا الأمر لم يتيسر بسبب وعكة صحية ألمّت به.

وأكد ولي العهد الكويتي أن مصالح المنطقة فوق وأهم من أي شيء آخر، معلنا استعداد بلاده الدائم للتعاون والحوار بما يصب في مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها.

ووصف ظريف العلاقات بين بلاده والكويت بأنها ودية وأخوية، داعيا لتطوير وتعميق العلاقات بين البلدين.

وأشار الوزير إلى ضرورة تعاون دول المنطقة في ضوء التطورات الجارية والقادمة، مضيفا "نحن وأنتم باقون في هذه المنطقة فيما الغرباء سيرحلون عنها".

وكان ظريف قد وصل الكويت، مساء أمس السبت، والتقى أعضاء جمعية الصداقة الكويتية الإيرانية كما التقى اليوم وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح.

SputnikNews

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