أخبار عاجلة

صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : ك/ عماد متعب من المهجمين اللي بيتحركوا بشكل ممتاز -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة : ربنا وهبني موهبة السرعة .. ومثلي الأعلي مارسيلو -
صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
سعفان الصغير: أفضل حارس مرمى في مصر "محمد الشناوي" والباقي كله شبه بعض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

نائب رئيس "الانتقالي الجنوبي": هناك دعم إقليمي ودولي لسيطرة المجلس على عدن

Google+ Print

قال الدكتور محمد العفيفي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لدول الاتحاد الروسي والدول المستقلة في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، إن "هناك وجهات نظر إقليمية ودولية داعمة للحسم الأخير الذي قام به المجلس الانتقالي الجنوبي والذي جاء كرد فعل وتأييد للغليان الشعبي الجنوبي غير المسبوق".

© Sputnik .

وأضاف العفيفي "بالنسبة لعملية التواصل مع الكيانات الجنوبية الأخرى، فقد أكدت معركة الأيام الخمس الماضية في عدن أن القاعدة الأساسية هي التسامح والتصالح الجنوبي، فقد راهن الكثير أن تلك المعركة التي قام بها الانتقالي لن تحسم وسوف تسير إلى المجهول".

وتابع "لكن الواقع أكد على صحة قناعات المجلس الانتقالي والقيادات الجنوبية الأخرى، أن كل الجنوبيين على قاعدة التصالح والتسامح التي يؤمنون بها ويسيرون عليها، والدليل على ذلك احتواء الأحداث في أقل فترة زمنية وبأقل الخسائر".

وأشار نائب رئيس الانتقالي إلى أن القضية الجنوبية هي قضية واضحة المعالم والمطالب، وقد سبقت دخول التحالف إلى اليمن بسنوات طويلة في العام 2007 عندما اندلع الحراك السلمي، هذا إلى جانب أن خيارنا معروف وهو الاستقلال واستعادة الدولة ومن يسير معنا في هذا الاتجاه نرحب به، ومن له أطروحات أخرى فسوف نختلف معه كليا.

وتابع العفيفي "تحالفنا الاستراتيجي ليس مع الإمارات فقط بل مع دول الإقليم ودول عربية ودولية  أخرى في قضية مكافحة الإرهاب، هناك استقلالية كاملة لقرارنا الجنوبي النابع عن طموحات  وقناعات شعبنا في الجنوب".

وشهدت مدينة عدن الجنوبية أحداث دامية خلال الأيام العشرة الماضية سقط خلالها عشرات الضحايا بين قوات الحزام الأمني والقوات الموالية للشرعية استمرت لمدة خمسة أيام انتهت بسيطرة قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات على قصر الرئاسة في "معاشيق" بعدن والمقار الحكومية وهروب أعضاء من عدن  قبل وقف التهدئة وبدأ حوارات الرياض.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الرئيس الفلسطيني يلزم أعضاء الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها

الرئيس الفلسطيني يلزم أعضاء الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها

الحكومة اللبنانية تستأنف جلساتها بعد انقطاع لـ40 يوما

الحكومة اللبنانية تستأنف جلساتها بعد انقطاع لـ40 يوما

الرئيس هادي يبحث مع قيادات الحكومة والبرلمان التطورات في عدن

الرئيس هادي يبحث مع قيادات الحكومة والبرلمان التطورات في عدن

الأخبار- اليوم .. رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بالسودان يصل الخرطوم تمهيدا لأداء القسم

الأخبار- اليوم .. رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بالسودان يصل الخرطوم تمهيدا لأداء القسم