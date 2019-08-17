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متحدث: المجلس السيادي سيضم حميدتي والفريق ياسر العطا والبرهان رئيسا

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وقال كباشي، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز" عربية، إن "الفريق عبد الفتاح البرهان سيكون رئيسا للمجلس السيادي في الفترة الأولى".

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

كما ذكر المتحدث أن محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، سيكون ضمن المجموعة العسكرية في المجلس، وكذلك الفريق ياسر العطا، مضيفا "ربما مساء اليوم أو غدا نعلن عن الاسمين الآخرين".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الخرطوم اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وسط حضور رسمي عربي وأفريقي واسع.

ومن الشهود الموقعين على المراسم، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. كما وقع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام المساعد للجامعة العربية خليل الزوادي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي.

ومن بين الحضور، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، ورئيس تشاد إدريس ديبي، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.

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