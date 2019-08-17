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البرهان: المرحلة الانتقالية تبدأ رسميا بعد توقيع الإعلان الدستوري

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وتابع البرهان "توجهنا معا إلى مرحلة البناء بفضل الترتيبات التي توصلنا إليها خلال الفترة الانتقالية".

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأضاف "السودان محمي بحب شعبه وأدعو لأن يكون هذا اليوم محطة لتجاوز مرارة الماضي"، مشيرا إلى أن "الشباب السوداني الذي كان وقود هذه الثورة مدعو للانتقال الآن للعطاء والبناء والإعمار".

وأشاد البرهان، بحسب قناة "العربية"، بدور القوات المسلحة في دعم مطالب الشعب وحمايته، موجها الشكر للمبعوثين الإفريقي والإثيوبي لدورهما في الاتفاق، ومنحهما وسام الجمهورية من الدرجة الأولى.

كذلك ناشد البرهان الشباب بالمساهمة في عملية بناء السودان الجديد، مضيفا "لنجعل استشهاد من قدموا نفوسهم في سبيل السودان منطلقا لبناء الوطن وتحقيق التطلع".

وأضاف "سلمية الشعب السوداني ستبقى محفوظة في وجدان العالم خلال هذه الثورة"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة السودانية أثبتت أنها شريك وجسر عبور للتغيير دون أن تفقد مهنيتها.

كما ذكر أن "المرحلة الانتقالية في السودان تبدأ رسميا بعد توقيع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإعلان الدستوري".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الخرطوم اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وسط حضور رسمي عربي وأفريقي واسع.

ومن الشهود الموقعين على المراسم، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. كما وقع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام المساعد للجامعة العربية خليل الزوادي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي.

ومن بين الحضور، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، ورئيس تشاد إدريس ديبي، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.

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