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الحوثي يكشف هدف زيارة وفده إلى إيران

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وقال الحوثي في خطاب متلفز اليوم السبت إن "زيارة وفدنا إلى طهران تأتي في سياق التمهيد لعودة العلاقة الرسمية والتمثيل الدبلوماسي مع الجمهورية الإسلامية في إيران".

© AP Photo / Vahid Salemi

وأضاف الحوثي "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعامل باحترام مع الدول الأخرى وعلاقاتها قائمة على احترام السيادة والاستقلال"، مؤكدا أن "إيران تضامنت مع الشعب اليمني ضد العدوان ومع الشعب العراقي منذ الاحتلال الأمريكي حتى غزو داعش".

هذا وانعقد اليوم السبت اجتماع بين سفراء أربع طول أوروبية ووفد من جماعة "أنصار الله" في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن روب ماكير، السفير البريطاني في طهران، انعقاد اجتماع بين سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ووفد من أنصار الله، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس.

وشكر ماكير الخارجية الإيرانية على استضافة محادثات بين وفد "جماعة أنصار الله" الحوثية الذي يزور طهران، وزملائه سفراء الدول الأوروبية، وأضاف أنه: "من المهم الحوار وبحث المسار السياسي والأزمة الإنسانية في اليمن".

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