الجبير: السعودية كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره

ونشر الجبير تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيها "تتطلع المملكة لأن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية، التي تستهدف استقراره".

وأكد الجبير أن بلاده كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي امتدادا لهذا النهج.

​ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الخرطوم اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وسط حضور رسمي عربي وأفريقي واسع.

ومن الشهود الموقعين على المراسم، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. كما وقع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام المساعد للجامعة العربية خليل الزوادي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي.

ومن بين الحضور، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، ورئيس تشاد إدريس ديبي، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.