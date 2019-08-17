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غدا.. فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات

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القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم السبت، فإن عملية تسجيل طلبات المرشحين تستمر وفق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019؛ حيث يحق لمن توفرت فيه الشروط الدستورية التقدم بطلب للترشح.

© REUTERS / HANDOUT

وتتركز الشروط على أن يكون الراغب في الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا يقل سنه عن 25 سنة، بحيث يكون وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ولديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

وسيتم الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي في 25 آب/أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان القائمة النهائية، في 3 أيلول/سبتمبر المقبل.

وحددت اللجنة الوطنية 9 مراكز تسجيل المرشحين، والتي تم توزيعها في جميع إمارات الدولة.

والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة يعرف بالسلطة التشريعية للاتحاد، إلا أن صلاحياته استشارية، مع نوايا لتوسيع مهامه تدريجيا.

ويعتبر المجلس السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي، المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.

وعقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته، في 12 كانون الأول/ديسمبر 1972؛ وينظر في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس وزراء الإمارات، واتمام دراستها ومن ثم رفعها للمجلس الأعلى للاتحاد، لإقرارها أو ردها.

SputnikNews

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