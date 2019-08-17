أخبار عاجلة

صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
سعفان الصغير: أفضل حارس مرمى في مصر "محمد الشناوي" والباقي كله شبه بعض -
صبري المنياوي: جماهير الإسماعيلي داعم كبير للفريق وننتظر مساندتهم الموسم المقبل -
باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب -
د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

المهدي يصف التوقيع على الاتفاق بـ"العبور نحو الحكم المدني"

Google+ Print
المهدي يصف التوقيع على الاتفاق بـ"العبور نحو الحكم المدني" المهدي يصف التوقيع على الاتفاق بـ"العبور نحو الحكم المدني"

وقال المهدي، خلال كلمه له ألقاها أثناء الاحتفال بقاعة الصداقة التي شهدت توقيع وثائق الاتفاق الانتقالي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، إن "اليوم يوم عبور السودان للحكم المدني والتحول الديمقراطي ولتحقيق السلام".

وطالب بعدم إقصاء أي طرف من المرحلة المقبلة للتحول الديمقراطي، مؤكدا أن السلام وإجراء انتخابات ديمقراطية من أولويات المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس حزب الأمة القومي على دور المرأة في الثورة السودانية.

ووقعت الأطراف السودانية في الخرطوم اليوم السبت، رسميا على الاتفاق الانتقالي، بحضور وفود دولية.

ووقع الاتفاق أحمد ربيع ممثلا لقوى الحرية والتغيير، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي، وشهد على التوقيع رئيس المفوضية الإفريقية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب

باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب

العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"

العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

التحالف العربي يشن هجمات على أهداف عسكرية لـ "أنصار الله" في صنعاء

التحالف العربي يشن هجمات على أهداف عسكرية لـ "أنصار الله" في صنعاء