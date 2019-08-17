أخبار عاجلة

صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
سعفان الصغير: أفضل حارس مرمى في مصر "محمد الشناوي" والباقي كله شبه بعض -
صبري المنياوي: جماهير الإسماعيلي داعم كبير للفريق وننتظر مساندتهم الموسم المقبل -
باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب -
د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

البحرية الليبية تنقذ 278 مهاجرا غير شرعي في سواحل العاصمة طرابلس

Google+ Print

وقالت القوات البحرية الليبية، في بيان اليوم السبت، "تمكنت دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، طرابلس والغربي) الثلاثاء 13 آب/أغسطس 2019 من إنقاذ 4 قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه 278 مهاجرا غير شرعي، شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة".

وأوضح البيان أن "الزورق فزان التابع للتشكيل الأول حرس السواحل طرابلس قام بعملية إنقاذ واحدة حيث تمكن من إنقاذ 92 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي شمال الخمس ،الزورق تليل من القطاع الغربي قام بعملية إنقاذ واحدة تمكن فيها من إنقاذ عدد 48 مهاجرا كانوا على متن زورق مطاطي، وذلك على مسافة 20 ميل شمال صبراتة."

وتابع البيان "الزورق أوباري من القطاع الأوسط قام بعمليتي إنقاذ تمكن فيهما من إنقاذ ما مجموعه 138 مهاجرا من بينهم 18 امرأة، وطفلان، كانوا على متن قاربين مطاطيين، الأول على بعد 40 ميل، والثاني على بعد 45 شمال الخمس".

© REUTERS / Argiris Mantikos/Eurokinissi

ولفت البيان إلى أن القوارب كانت تحمل مهاجرين من جنسيات أفريقية وعربية، مؤكدا  تسجيل حالة وفاة واحد بين المهاجرين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس، فائز السراج قال، لوكالة سبوتنيك بوقت سابق، إن "أعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تقدر بنحو 800 ألف شخص، بينما تؤوي مراكز المهاجرين في طرابلس 20 ألفا فقط".

هذا وتعتبر ليبيا محطة رئيسية للمهاجرين من مختلف الجنسيات الذين يأتون من الدول المجاورة والأفريقية الأخرى للصحراء الليبية قاصدين قوارب الهجرة غير الشرعية المتجهة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب

باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب

العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"

العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

التحالف العربي يشن هجمات على أهداف عسكرية لـ "أنصار الله" في صنعاء

التحالف العربي يشن هجمات على أهداف عسكرية لـ "أنصار الله" في صنعاء