عدد كبير من المسؤولين الحكومين يغادرون عدن

ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن مصادرها قولهم بأن غالبية المسافرين على رحلتي طيران اليمنية التي اتجهت من عدن إلى العاصمة المصرية القاهرة كانوا رجال أعمال ومسؤولين حكوميين ومديري بنوك تجارية.

FAWAZ SALMAN

وتابعت الصحيفة: "على مايبدو أن تخوفا كبيرا دب في صفوف مسؤولي الإدارات الحكومية والمؤسسات التجارية عقب الأحداث الاخيرة". ويأتي من بين المسؤولين المغادرين وزراء في الحكومة ووكلاء لمحافظة عدن.

يذكر أن جماعة "أنصار الله" أعلنت، اليوم السبت، استهداف حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية على الحدود مع الإمارات بـ10 طائرات مُسيرة.

ونقلت قناة المسيرة، التابعة لجماعة أنصار الله، عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قوله في بيان، اليوم السبت: "سلاح الجو المُسير نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن، عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى".

وأضاف سريع "حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل"، مهددا "نعد النظام السعودي وقوى العدوان بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان... بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوما بعد آخر والعمليات القادمة ستكون أشد إيلاما على العدو".