أخبار عاجلة

صاحبة السعادة-عبد الله جمعة يحكي مشواره الأحترافي في المانيا -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
حوار ناري بين عبدالله وصالح :إحنا مش بنفكر في الدوري ولو موجودين كنا خدنا الكونفدرالية -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يتحدث عن عدم مشاركته مع المنتخب مع تعليق صالح -
صبري المنياوي: الأهلي والزمالك "متكسحين" في الوقت الحالي -
صبري المنياوي: فريق بيراميدز "تجربة رائعة" في الدوري -
سعفان الصغير: أفضل حارس مرمى في مصر "محمد الشناوي" والباقي كله شبه بعض -
صبري المنياوي: جماهير الإسماعيلي داعم كبير للفريق وننتظر مساندتهم الموسم المقبل -
باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب -
د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

صحيفة: الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على شخصيات رسمية لبنانية

Google+ Print
صحيفة: الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على شخصيات رسمية لبنانية صحيفة: الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على شخصيات رسمية لبنانية

كشفت صحيفة "الأخبار" أن كلام رئيس ​​ ​سعد الحريري​ من ​واشنطن​ عن ال​عقوبات​ عكس قرارا أمريكيا بتفعيلها وتوسيعها.

وأشارت الصحيفة أن لوائح جديدة ستصدر قريبا يمكن أن تتضمن أسماء في تيارات وأحزاب سياسية حليفة ل​ـ "حزب الله" اللبناني​، وبحسب الصحيفة فإن "​الخزانة الأمريكية​ لا تزال تحصر قوائم المعاقَبين ب​رجال الأعمال​ والمتمولين ​الشيعة"​.

ولفتت مصادر محلية إلى أن ما سبق وفعلته ​الإدارة الأمريكية​ بإدراج نائبين ​لبنان​يين على قوائمها، كان بمثابة رسالة تحذيرية لأركان ​الدولة اللبنانية​، وتحديدا ل​رئيس الجمهورية​ اللبنانية، ​ميشال عون،​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ المعروف عنهما علاقتهما الوثيقة بالحزب".

وأشارت الأخبار إلى أن القرار المتعلق بفرض عقوبات عليهما أو على المقربين منهما هو محط ترحيب من قبل عدد كبير من أعضاء ​الكونغرس​، غير أن قراراً كهذا لن يصدر في الوقت الراهن.

وأكدت الصحيفة أن لائحة الشخصيات الذين تضعهم ​الولايات المتحدة​ في دائرة الشبهة قبل اتخاذ قرار وضعهم على لائحة العقوبات تضم مجموعة من رجال الأعمال والمتمولين الشيعة الذين يعملون في غالبيتهم خارج لبنان، وبعضهم يعمل في الغرب و​الخليج​"،

وختمت الصحيفة قائلة "كلام الحريري رسالة إلى حزب الله بأنه ناقش هذا الأمر ولم يفلح في تغيير رأي الأميركيين المصرين على هذه ال​سياسة​، ولا ينبغي لأحد أن يحمّل اللبنانيين مسؤولية عدم قدرتهم الوقوف في وجه هذا الأمر".

 

 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الرئيس الفلسطيني يلزم أعضاء الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها

الرئيس الفلسطيني يلزم أعضاء الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها

الحكومة اللبنانية تستأنف جلساتها بعد انقطاع لـ40 يوما

الحكومة اللبنانية تستأنف جلساتها بعد انقطاع لـ40 يوما

الرئيس هادي يبحث مع قيادات الحكومة والبرلمان التطورات في عدن

الرئيس هادي يبحث مع قيادات الحكومة والبرلمان التطورات في عدن

الأخبار- اليوم .. رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بالسودان يصل الخرطوم تمهيدا لأداء القسم

الأخبار- اليوم .. رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بالسودان يصل الخرطوم تمهيدا لأداء القسم