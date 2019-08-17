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العراق يعلن لأول مرة عن تدخله لإنهاء أزمة الناقلة الإيرانية

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العراق يعلن لأول مرة عن تدخله لإنهاء أزمة الناقلة الإيرانية العراق يعلن لأول مرة عن تدخله لإنهاء أزمة الناقلة الإيرانية

وكتب الهنين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " ناقلة النفط الإيرانية (غريس 1) تستعد للإبحار تحت اسم وعلم جديدين باتجاه البحر المتوسط رافعة العلم الإيراني وتحت اسم (أدريان داريا)".

واعتبر الهنين أن "العراق كان لاعبا رئيسا في حل هذه الأزمة؛ لأنه صديقا للجميع مما جعله عاملا موازنا إيجابيا موثوقا به في العلاقات الدولية، وهذا الأمر كان محور النقاش بين رئيس الوزراء والرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء زيارة عبد المهدي لطهران".

وتابع الهنين قائلا "المحكمة العليا في جبل طارق ستنظر في أي محاولة أمريكية لمنع الناقلة الإيرانية غريس 1 من المغادرة".

واستولى فريق من مشاة البحرية الملكية البريطانية على السفينة، التي تبلغ حمولتها 15 ألف طن، وهي تمر عبر مضيق جبل طارق، في 4 يوليو/ تموز المنصرم، بدعوة أنها تخرق العقوبات الأوروبية بنقل النفط إلى سوريا وهو ما نفته إيران.

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