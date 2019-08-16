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الأردن يؤكد على أهمية تخفيض التوتر بين الهند وباكستان

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الأردن يؤكد على أهمية تخفيض التوتر بين الهند وباكستان الأردن يؤكد على أهمية تخفيض التوتر بين الهند وباكستان

جى بي سي نيوز  :- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية تخفيض التوتر بين الهند والباكستان واعتماد الحوار سبيلا لتجاوز الأزمة بين البلدين.

واعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة عن ثقة الأردن الكبيرة في حكمة القيادتين الباكستانية والهندية في التعامل مع الأحداث المتسارعة واتخاذ الاجراءات الضرورية لاحتواء التوتر القائم بالوسائل السلمية، والعودة للحوار والتفاوض وبما يكرس علاقات حسن الجوار بين البلدين وفق الأعراف والقوانين والشرعية الدولية ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة من العالم.

جي بي سي نيوز

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