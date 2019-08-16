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السلطات السعودية تتحرك فورا بعد انتشار فيديو لشبان يعتدون على امرأة

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السلطات السعودية تتحرك فورا بعد انتشار فيديو لشبان يعتدون على امرأة السلطات السعودية تتحرك فورا بعد انتشار فيديو لشبان يعتدون على امرأة

ويظهر الفيديو، استيلاء الشباب على مجموعة من الألعاب الإلكترونية، التي تقوم البائعة بتأجيرها، في حديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان، بحسب صحيفة "سبق" .

وحاولت السيدة مطاردة الشباب بالحديقة، من أجل استرداد بضاعتها، ولكن تطور الأمر فيما بعد إلى اشتباك بالأيدي.

وطالب عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، بالقبض على الشباب، وتقديمهم إلى النيابة العامة لينالوا العقاب الرادع.

ووجه محافظ العيدابي، عبد الله بن محمد الظافري، باتخاذ اللازم حيال ممارسات الشبان، وتعديهم على ممتلكات سيدة حديقة العيدابي.

وأكد "الظافري" أنه ستتم محاسبة المتسببين في الواقعة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، كما وجه بدعم السيدة وتسهيل عملها بصورة مناسبة.

SputnikNews

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