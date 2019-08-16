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"أنصار الله" تهاجم مطار أبها وتعطل حركة الملاحة

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"أنصار الله" تهاجم مطار أبها وتعطل حركة الملاحة "أنصار الله" تهاجم مطار أبها وتعطل حركة الملاحة

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، إن "سلاح الجو المسير ينفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف " كا 2" على مواقع حساسة في مطار أبها الدولي".

وأضاف أن "العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية".

وأشار إلى "أن الاستهداف في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأميركي بحق شعبنا وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية".

يتبع...

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