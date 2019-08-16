السودان... لجنة الترشيحات في قوى الحرية والتغيير تستكمل ترشيح أعضائها للمجلس السيادي
وقال عبد العاطي، في تصريح خاص، لوكالة "سبوتنيك"، إن "اللجنة المختصة بالترشيحات في قوى الحرية والتغيير، قد استكملت ترشيح أسماء الأعضاء الخمسة للمجلس السيادي".
© AP Photo / Hussein Malla
هذا وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد اختار خمسة من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي، وسيمثل العسكري في المجلس السيادي، مع البرهان كل من حميدتي وكباشي والعطا وعبد الخالق.
ومن المقرر، أنيوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم غد الجمعة 17 أغسطس/ آب، كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي يوم 18، وتعيين رئيس الوزراء يوم 20، على أن يتم تشكيل الحكومة يوم 28 من الشهر ذاته.