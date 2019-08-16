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السودان... لجنة الترشيحات في قوى الحرية والتغيير تستكمل ترشيح أعضائها للمجلس السيادي

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وقال عبد العاطي، في تصريح خاص، لوكالة "سبوتنيك"، إن "اللجنة المختصة بالترشيحات في قوى الحرية والتغيير، قد استكملت ترشيح أسماء الأعضاء الخمسة للمجلس السيادي".

© AP Photo / Hussein Malla

وأشار عبد العاطي إلى، أن " لجنة الترشيحات سترفع الأسماء المرشحة للمقاعد الخمسة بمجلس السيادة إلى المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير الذي سيعقد اجتماعا مساء اليوم الجمعة، لأجل النظر في الأسماء المرشحة لاعتمادها أو إجراء تعديل عليها" .

هذا وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد اختار خمسة من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي، وسيمثل العسكري في المجلس السيادي، مع البرهان كل من حميدتي وكباشي والعطا وعبد الخالق.

ومن المقرر، أنيوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري  يوم  غد الجمعة 17 أغسطس/ آب، كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي يوم 18، وتعيين رئيس الوزراء يوم 20، على أن يتم تشكيل يوم 28 من الشهر ذاته.

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