أخبار عاجلة

فيسبوك تفتح مقهى منبثق يشجع على فحص الخصوصية -
تويتر تختبر إخفاء الرسائل المباشرة المسيئة -
أزمة الإعلام قد يكون لها حل -
ارتفاع اجمالي الدين العام الى ٢٩.٥ مليار دينار -
صحيفة: نتائج لقاء الحريري وبومبيو ترجمة بدعم أمريكي للحكومة اللبنانية -
التحالف العربي يعلن انسحاب قوات "المجلس الانتقالي" والعودة لمواقعها السابقة -
الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وديكاداها دوري أبطال إفريقيا - الجمعة 16 أغسطس 2019 -
"فرح السودان"... الخرطوم تستعد لحدث تاريخي بتوقيع اتفاق "المجلس السيادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السعودية تطلق "خدمة غير مسبوقة" تستهدف نحو 30 ألف حاج

Google+ Print
السعودية تطلق "خدمة غير مسبوقة" تستهدف نحو 30 ألف حاج السعودية تطلق "خدمة غير مسبوقة" تستهدف نحو 30 ألف حاج

وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة على "تويتر"، فإن المبادرة، التي سيتم تطبيقها خلال اليومين القادمين، تستهدف الحجاج المغادرين إلى إندونيسيا والهند وماليزيا.

وأوضح رئيس الهيئة، عبد الهادي المنصوري، أن الهدف من إطلاق المبادرة هو تقليل مدة الانتظار في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأكد المنصوري أنه سيتم توسيع تطبيق هذه الخدمة على جميع الحجاج والمعتمرين والمسافرين عبر مطارات المملكة.

وتتضمن مبادرة "إياب" إجراءات وتطبيقات ميسرة، لقبول الأمتعة من مقر إقامة الحجاج، وتسجيل مغادرتهم آليا قبل الوصول إلى المطار؛ وذلك من خلال مسارات إلكترونية متخصصة.

واستقبلت هذا العام نحو 2.3 مليون حاج، بينهم حوالي 1.7 مليون من خارج البلاد.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السلطات السعودية تتحرك فورا بعد انتشار فيديو لشبان يعتدون على امرأة

السلطات السعودية تتحرك فورا بعد انتشار فيديو لشبان يعتدون على امرأة

الحريري: سنعرض على السعودية والإمارات مشاريع للاستثمار بلبنان

الحريري: سنعرض على السعودية والإمارات مشاريع للاستثمار بلبنان

السعودية تطلق "خدمة غير مسبوقة" تستهدف نحو 30 ألف حاج

السعودية تطلق "خدمة غير مسبوقة" تستهدف نحو 30 ألف حاج

الطيران المدني بالسعودية يطلق مبادرة "إياب" لتسهيل مغادرة الحجاج

الطيران المدني بالسعودية يطلق مبادرة "إياب" لتسهيل مغادرة الحجاج