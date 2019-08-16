أحدث نسخة Beta من iOS 13 تكشف عن موعد الإعلان عن آيفون القادم

أصدرت شركة آبل يوم الخميس النسخة التجريبية السابعة من الإصدار 13 من نظام التشغيل (آي أو إس) iOS، وكعادة المطورين في التنقيب عن خبايا النظام، فقد وجدوا ما يشير إلى موعد الإعلان عن الجيل القادم من هواتف آيفون.

ووجد موقع iHelp BR أن النسخة التجريبية الأحدث من نظام (آي أو إس 13) تتضمن ما يشير إلى أن موعد الإعلان عن هواتف آيفون 11 سوف يجري في 10 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ونشر الموقع صورة للقطة شاشة تحت عنوان HoldForRelease، وفيها تاريخ 10 أيلول/ سبتمبر على تطبيق التقويم في الصفحة الرئيسية لنظام (آي أو إس 13)، مع الإشارة إلى أن آبل تستخدم صورة معينة للشاشة الرئيسية لهواتف آيفون الجديدة.

ويُشار إلى أن نظام (أي أو إس 12) في العام الماضي تضمن صورة مشابهة، وفيها ظهر تاريخ 12 أيلول/ سبتمبر، وبالفعل أعلنت آبل عن هواتف (آيفون إكس إس) في التاريخ ذاته.

وبمراجعة سجل الإعلانات السابقة عن هواتف آيفون، يظهر أن آبل اعتادت في السنوات الأخيرة الإعلان عنها يوم الثلاثاء أو الأربعاء الثاني من شهر أيلول/سبتمبر، ولأن تاريخ 10 أيلول/ سبتمبر 2019 يوافق يوم الثلاثاء، فمن المرجح أن يكون هذا التاريخ هو بالفعل موعد الإعلان عن هواتف (آيفون 11) المرتقبة.

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ويُتوقع على نطاق واسع أن تعلن شركة آبل خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل عن ثلاثة إصدارات من هاتف آيفون، على أن يتضمن أحدها على الأقل ثلاث كاميرات خلفية.

وكانت تسريبات سابقة، قد ذكرت أن آبل قد تطلق ثلاثة إصدارات تخلف هواتف (آيفون إكس آر)، و(آيفون إكس إس)، و(آيفون إكس إس ماكس) الحالية. وتتحدث تقارير عن أن خلف هاتف (آيفون إكس إس) سوف يأتي بشاشة أكبر قليلًا بقياس 6.1 بوصات، إلى جانب ثلاث كاميرات خلفية، في حين تحدثت تقارير أخرى أن الكاميرات الخلفية الثلاث سوف تكون لخليفة (آيفون إكس إس ماكس) فقط.