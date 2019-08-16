مقتل فلسطيني وإصابة اثنين برصاص القوات الإسرائيلية

رام الله - سبوتنيك. وأبلغت السلطات الإسرائيلية الجانب الفلسطيني بوفاة أحد المصابين، فيما وصفت حالة المصاب الثاني بالخطيرة، حيث إنه نقل لتلقِ العلاج في أحد المشافي الإسرائيلية.

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وبحسب أحد شهود العيان فإن مستوطنا إسرائيليا وقوات الشرطة، أطلقت النار صوب مجموعة من الفلسطينيين في القدس بزعم محاولة طعن شرطي إسرائيلي.

في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام عبرية: "تعرض شرطي إسرائيلي لإصابة جراء طعنه، حيث وصفت إصابته بين الطفيفة والمتوسطة وجرى تحييد المنفذين".

ومن بين المصابين حارس في المسجد الأقصى المبارك تمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من استلامه ونقله للمشفى، فيما منعت من نقل مصابين اثنين آخرين في منطقة باب السلسة في القدس الشرقية.

وأغلقت القوات الاسرائيلية الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى وفرضت حصارا محكما على البلدة القديمة، ودفعت بالمزيد من قواتها لتحول المكان إلى ثكنة عسكرية مغلقة.