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اليابان تتجاوز الصين وتصبح أكبر حائز للسندات الأمريكية
-
الجمعة 16 أغسطس 2019 11:08 صباحاً
الإمارات تخفض حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الثاني
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الجمعة 16 أغسطس 2019 11:08 صباحاً
بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:53 صباحاً
عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:40 صباحاً
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:40 صباحاً
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أمين أغالاروف.. صديق ترامب، ومؤسس مهرجان باكو الموسيقي على بحر قزوين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 13 أغسطس 2019 07:46 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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