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ظريف: السعودية أنفقت 5 أضعاف ما تنفقه إيران على شراء الأسلحة (فيديو)

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ظريف: السعودية أنفقت 5 أضعاف ما تنفقه إيران على شراء الأسلحة (فيديو) ظريف: السعودية أنفقت 5 أضعاف ما تنفقه إيران على شراء الأسلحة (فيديو)

كتب ظريف على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عن حواره مع قناة "الجزيرةط باللغة الانجليزية، أن التوتر في الخليج بدأ أساسا مع تدخل أمريكا وإرهابها الاقتصادي ضد الشعب الإيراني.

واعتبر تزايد البوارج الخارجية في هذا المضيق الضيق والمزدحم (مضيق هرمز) من شأنه زيادة مخاطر اشتعال هذه المنطقة.

وأضاف، "إذا كانت أمريكا تريد الأمن البحري فعليها وقف ممارساتها المثيرة للتوتر".

واعتبر وزير الخارجية في تغريدة أخرى تكريس التسليح الأمريكي بمنطقة الخليج، بمثابة تهديد لأمن المنطقة.

وأوضح أن "إيران بالرغم من امتلاكها مليون عسكري أنفقت العام الماضي 16 مليار دولار للأغراض العسكرية في الوقت الذي أنفقت 5 أضعاف هذه الميزانية لشراء الأسلحة".

ووفقا لظريف فإن "تكديس الأسلحة لا يعني الانتصار في السلم وحتى في الحرب".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "التعاون الإقليمي يجلب الأمن الحقيقي للمنطقة".

وكان ظريف، قال في وقت سابق، خلال لقائه نظيره القطري في الدوحة، إن "أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية".

وهدد ظريف "القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية، وأكد أنها مهزومة مسبقا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة"، مشيرا إلى مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

SputnikNews

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