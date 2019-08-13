أخبار عاجلة

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة -
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية -
ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019 -
8 الصبح - السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر -
8 الصبح - درجات الحرارة بتاريخ 16 -8 -2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط google maps -
التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السعودية تعلن نزع 965 لغما في اليمن خلال أسبوع

Google+ Print

© AP Photo / Susan Walsh

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء "واس"، عن "مسام" إن "فرق المشروع تمكنت خلال الأسبوع الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري من انتزاع 965 لغماً، منها 15 لغماً مضادة للأفراد و458 لغماً مضادة للدبابات و490 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين".

وذكر أن "إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 80951 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن".

وأشار إلى "سقوط عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، جراء الألغام التي حاول الحوثيون إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة".

كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن في منتصف تموز/ يوليو المنصرم، تمديد عقد تنفيذ مشروعه لنزع الألغام في اليمن "مسام"، لمدة عام، بتكلفة 30 مليوناً و495 ألف دولار.

وأطلق المركز، مشروع "مسام" في 25 حزيران/ يونيو العام الماضي، بتكلفة 40 مليون دولار، لنزع الألغام التي زرعت خلال معارك عنيفة تدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية

التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية

التجارة السعودية توضح حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة

التجارة السعودية توضح حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة

صحيفة: السيسي لن يحضر توقيع اتفاق السودان... والسعودية ترسل الجبير

صحيفة: السيسي لن يحضر توقيع اتفاق السودان... والسعودية ترسل الجبير