بالفيديو والصور: مناشدات لتخزين الأسلحة بعيدا عن المدن العراقية

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، بأن كدسا للعتاد تابع لفصيل "كتائب سيد الشهداء" المنضوي في الحشد الشعبي، أنفجر في منطقة أبو دشير، في الشارع المحاذي لمنطقة السيدية بتقاطع الدرويش، جنوب غربي بغداد.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن في مقطع فيديو، إن "حادث انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر، أسفر عن إصابة 13 شخصا بينهم اثنان من عناصر الشرطة الاتحادية وأربعة منتسبين بالحشد الشعبي"، مؤكدا أن "جميع الإصابات طفيفة".

وأشار معن، إلى أنه "تم نشر آليات للدفاع المدني في المناطق القريبة من المعسكر تحسباً لأي طارئ"، مبيناً أن "الفرق التخصصية ستكون موجودة لتبيان أسباب الحادث".

وكشف مصدر محلي، أن السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، أطلقت صافرات الإنذار، نتيجة سقوط قذائف الهاون في محيط المنطقة.

وتفقد عبد المهدي موقع الانفجار برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحشد الشعبي، واطلع على واقع الحادث والإجراءات المتخذة بعد الانفجارات التي وقعت يوم أمس في مخازن الأعتدة واستمع الى التقارير الاولية من مختلف الاطراف ، كما اطلع على تقرير بعدد الإصابات التي تعرّض لها المواطنون والاطمئنان على سلامة أوضاعهم، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لرئيس الوزراء العراقي.

ووجه رئيس الوزراء العراقي باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، كما أصدر التوجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة من حيث إجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار مثل هذه الاحداث المؤسفة.

في حين طالب النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري ،اليوم الثلاثاء، باشتراك خبراء عسكريين من وزارتي الدفاع والداخلية لخزن الأسلحة والأعتدة بعد نقل مخازنها خارج المدن.

ونقل موقع "يس عراق" بيان عن الشمري جاء فيه، إن "ما حصل أمس من انفجار لمخزن الأسلحة والأعتدة جنوبي بغداد دليل واضح على سوء التخزين وعدم الأخذ بالاعتبار الارتفاع المستمر بدرجات الحرارة".

وأضاف النائب، إن "على الحكومة والجهات المعنية الإسراع باختيار أماكن جديدة لخزن الأسلحة والأعتدة خارج المدن وبإشراف خبراء من الوزارات والجهات العسكرية والأمنية ضمانا لعدم تكرار ما حدث أمس وحفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم".

وحذرت قيادة عمليات بغداد المواطنين من سكنة المناطق المحيطة بمعسكر صقر من احتمال وجود بعض المقذوفات غير المنفلقة وعدم التقرب منها وابلاغ القوات الأمنية بها.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، أمس الاثنين، عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين بسقوط قذائف هاون على مناطق سكنية، نتيجة احتراق مخزن للأسلحة والعتاد العسكري جنوبي العاصمة بغداد.

وتشهد العاصمة بغداد، بين حين وآخر انفجار أكداس عتاد، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وسوء التخزين للمواد الخطرة التي تحتويها المخازن من صواريخ وقذائف.