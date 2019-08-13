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قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ثابت ولقاءات الأخوة مستمرة

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قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ثابت ولقاءات الأخوة مستمرة قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ثابت ولقاءات الأخوة مستمرة

وقال قرقاش، في تغريدته: "زيارة مميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للسعودية الشقيقة ولقاءات الأخوة الصادقة مستمرة".

وأضاف: "تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة والركن الأساسي في هندسة الاستقرار في المنطقة، نمضي معا قدما بثقة وعزوتنا بقيادتها وشعبها".

​والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الاثنين، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقصر منى.

وقال محمد بن زايد إن العلاقات بين الإمارات والمملكة العربية السعودية متينة وصلبة وتستند إلى أسس راسخة.

وأضاف ابن زايد، على هامش لقائه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، إن الدولتين خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة، مشددا على أن السعودية هي الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة، بحسب تلفزيون "العربية".

وفي أول تعليق له على الاشتباكات التي وقعت في العاصمة المؤقتة عدن، قال ولي عهد أبو ظبي إن "تحالف دعم الشرعية وقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن".

وشدد ابن زايد على أن دعوة السعودية لليمنيين للحوار "مهمة لنزع فتيل الفتنة"، مطالبا "الفرقاء المتنازعين في اليمن بتغليب لغة العقل والحوار، واغتنام فرصة الحوار في السعودية".

ويشار إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت منذ الأربعاء الماضي، في عدن بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، على الرغم من أنهما يقاتلان في صفوف التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد "أنصار الله" منذ 2015.

وأعلنت الأمم المتحدة، الأحد، عن مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 في القتال في عدن. وأكدت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان أنها قدمت العلاج لـ119 مصابا في أقل من 24 ساعة في مستشفى تديره المنظمة في عدن.

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