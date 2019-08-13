أخبار عاجلة

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية -
ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019 -
8 الصبح - السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر -
8 الصبح - درجات الحرارة بتاريخ 16 -8 -2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط google maps -
ملعب أون | لقاء مع كابتن سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام | الخميس 15 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

في حدث غير مسبوق بالسعودية... السجناء يدخلون الحرم المكي

Google+ Print
في حدث غير مسبوق بالسعودية... السجناء يدخلون الحرم المكي في حدث غير مسبوق بالسعودية... السجناء يدخلون الحرم المكي

وبحسب الحملة، فإن السجناء لا يتميزون عن غيرهم من الحجاج ولا قيود تحد من حريتهم وتنقلاتهم بحيث لا يمكن تمييزهم عن ضباط مديرية السجون المرافقين لهم خلال إتمام مناسك الحج.

ويتضمن برنامج الحج مجموعة من الأنشطة الدعوية والثقافية والترفيهية التي تستهدف الترويح عن السجين، فضلا عن نشر الوعي الديني عن طريق حلقات القرآن ودروس العلم الشرعي.

ويقول مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للسجون، بندر بن علي الخرمي، إن الهدف الرئيسي للبرنامج إعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع وتحفيزهم.

وأضاف، قائلا: "وجدنا البرنامج الأمثل هو من خلال أداء مناسك الحج وبرفقة ذويهم".

وتسعى مديرية السجون إلى التوسع في أعداد المستفيدين خلال مواسم الحج القادمة.

وتأتي حملة حج السجناء في إطار برنامج "ثقة" لإعادة تأهيل السجين قبل عودته إلى المجتمع من خلال أنشطة نوعية في أجنحة مخصصة، وبالتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ برامجه الثقافية والاجتماعية والرياضية، فضلا عن مساعدة المستفيد في الحصول على عمل أو الانضمام لبرنامج تدريبي مناسب خارج السجن.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

اشتية: قرار إسرائيل منع عضوي الكونغرس من الدخول إلى فلسطين يعكس الخوف من فضحها

اشتية: قرار إسرائيل منع عضوي الكونغرس من الدخول إلى فلسطين يعكس الخوف من فضحها

مقتل فلسطيني وإصابة اثنين برصاص القوات الإسرائيلية

مقتل فلسطيني وإصابة اثنين برصاص القوات الإسرائيلية

الحريري يأمل في صدور قرار نهائي بشأن نزاع حدودي بحري مع إسرائيل في سبتمبر

الحريري يأمل في صدور قرار نهائي بشأن نزاع حدودي بحري مع إسرائيل في سبتمبر