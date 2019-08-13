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اليابان تتجاوز الصين وتصبح أكبر حائز للسندات الأمريكية
-
الجمعة 16 أغسطس 2019 11:08 صباحاً
الإمارات تخفض حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الثاني
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الجمعة 16 أغسطس 2019 11:08 صباحاً
بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:53 صباحاً
عطل فني محتمل يمنع مؤشر "فوتسي" البريطاني من بدء التداولات
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:40 صباحاً
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:40 صباحاً
8 الصبح - مداخلة إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ونقاش حول البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية نقل السجناء بين مصر والمغرب
-
الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - أبرز ماجاء في الصحافة المصرية 16 - 8 - 2019
-
الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - الإحصاء : تراجع معدل البطالة إلي 7.5% بالربع الثاني من 2019
-
الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
8 الصبح - وزارة التخطيط : ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل علي مستوي الجمهورية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 10:33 صباحاً
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صاحبة السعادة - هاني الأسمر بصوته الرائع يطرب صاحبة السعادة بـ كتاب حياتي للراحل "حسن الأسمر"
DMC
DMC
الثلاثاء 13 أغسطس 2019 09:09 صباحاً
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