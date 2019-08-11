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الاردن يدعو اطراف النزاع في اليمن للتهدئة

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الاردن يدعو اطراف النزاع في اليمن للتهدئة الاردن يدعو اطراف النزاع في اليمن للتهدئة

جى بي سي نيوز :-  أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن قلقها الشديد إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في عدن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.
ودعا الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة والحوار المسؤول للتوصل الى حل سياسي يعيد الامن والاستقرار لليمن الشقيق وفق قرارات مجلس الامن والمرجعيات المعتمدة.

جي بي سي نيوز

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الاردن يدعو اطراف النزاع في اليمن للتهدئة

الاردن يدعو اطراف النزاع في اليمن للتهدئة

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