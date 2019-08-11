مصدر عسكري: الجيش السوري يسيطر على 3 بلدات في إدلب بعد معارك عنيفة

وذكرت وكالة "سانا" السورية نقلا عن المصدر العسكري أن الجيش السوري واصل عملياته على محاور عدة ضد التنظيمات والمجموعات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي وصولا إلى نجاحه باستعادة العشرات من القرى والبلدات الواقعة بريق حماة الشمالي.

وبحسب مراسل الوكالة السورية فإن وحدات من الجيش نفذت تمهيدا بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد تحصينات ومقرات الإرهابيين في محيط بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

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كما أشار مصدر عسكري سوري لوكالة "سانا" أن الجيش السوري سيطر على بلدة تل سكيك وسكيك والهبيط بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين من خلال اتباع أسلوب التقدم من محاور عدة في وقت متزامن مع عنصر المفاجأة.

يذكر أن الجيش السوري استعاد خلال الأيام القليلة الماضيةعلى قرى وبلدات تل ملح والجبين وحصرايا والأربعين والزكاة والصخر وتل الصخر وصوامع الجيسات بعد معارك ضارية مع المسلحين.

وتتابع وحدات الجيش عملياتها ضد المجموعات الإرهابية التي تنتشر بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي والتي تتلقى دعما غير محدود بالسلاح المتطور والطيران المسير والعربات المدرعة من قبل نظام أردوغان الاخواني وأنظمة خليجية وغربية.