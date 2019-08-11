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الأردن : عودة دفعة جديدة من اللاجئين السوريين عبر "جابر-نصيب"

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الأردن : عودة دفعة جديدة من اللاجئين السوريين عبر "جابر-نصيب" الأردن : عودة دفعة جديدة من اللاجئين السوريين عبر "جابر-نصيب"

جى بي سي نيوز :- عادت السبت، دفعة جديدة من اللاجئين السوريين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر نصيب جابر الحدودي إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت الوكالة عن مراسلها بدرعا، قوله: "إن دفعة جديدة من المهجرين بفعل الإرهاب عادت اليوم من مخيم الأزرق في الأراضي الأردنية عبر مركز نصيب الحدودي حيث تم تجهيز حافلات خصصتها الجهات المعنية لنقلهم إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب وذلك بعد استكمال إجراءات الدخول وتقديم الخدمات الأساسية لهم من طعام وشراب ودواء".

وأشارت الوكالة، إلى أن معبر نصيب جابر الحدودي يشهد بشكل يومي حركة لعودة اللاجئين من المخيمات في الأردن إلى مدنهم وبلداتهم.

جي بي سي نيوز

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