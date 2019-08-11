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العراق يعيد أكثر من 13 ألف مفصول إلى الخدمة بشرطة نينوى

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العراق يعيد أكثر من 13 ألف مفصول إلى الخدمة بشرطة نينوى العراق يعيد أكثر من 13 ألف مفصول إلى الخدمة بشرطة نينوى

وذكر موقع وزارة الداخلية العراقية نقلا عن وزير ​الداخلية العراقية،​ ياسين الياسري، خلال مؤتمره الصحفي الذي قال خلاله "أننا أنجزنا ملف إعادة المفصولين من ملاك شرطة ​نينوى​، وستتم إعادة ما يقارب 13252 منتسبا من أهالي نينوى إلى الخدمة".

وأضاف الياسري أنّ "الأمر سيصدر بعد العيد مباشرة".

ومن جهة أخرى، أشار رئيس مجلس ​محافظة نينوى​، سيدو جتو إلى أهميّة زيارة وزير الداخلية إلى المحافظة التي تتزامن مع ​عيد الأضحى​ والإزيديين، وقد طلبنا منه إعادة المفصولين إلى الخدمة وفتح باب التطوع، وقد استجاب لنا بإعادة أكثر من 13 ألف منتسب إلى الشرطة المحلية.

كما أكد جتو أن "نينوى بحاجة إلى تعزيز الملف الأمني وتسليم مهمة حماية أمن المدن للشرطة واقتصار تمركز الجيش و​الحشد الشعبي​ على خارجها".

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