أخبار عاجلة

ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بالفيديو... الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مدينة العلمين الجديدة

Google+ Print
بالفيديو... الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مدينة العلمين الجديدة بالفيديو... الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مدينة العلمين الجديدة

وبدأت شعائر صلاة العيد، في مسجد الماسة، بتلاوة قرآنية، تبعتها تكبيرات العيد، وأمّ شوقي علام، مفتي الديار المصرية، المصلين وخطب في المسلمين خطبة العيد.

واطلع الرئيس ، قبل أداء صلاة عيد الأضحي، على سير العملية الإنشائية لمدينة العلمين بمرافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء.

يذكر أن المسلمين في أرجاء العالم يحتفلون، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى، فيما بدأ الحجاج رمي الجمرات، عقب مبيتهم في مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس السبت.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يقوم بجلة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين عقب صلاة عيد الأضحي المبارك

الرئيس السيسي يقوم بجلة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين عقب صلاة عيد الأضحي المبارك

بالفيديو... الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مدينة العلمين الجديدة

بالفيديو... الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مدينة العلمين الجديدة

8 الصبح - السيسي يتلقى برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة بمناسبة عيد الأضحى

8 الصبح - السيسي يتلقى برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة بمناسبة عيد الأضحى

بالفيديو والصور: رحلة الحج بالدراجة.. من لندن إلى مكة في 60 يوما

بالفيديو والصور: رحلة الحج بالدراجة.. من لندن إلى مكة في 60 يوما