أخبار عاجلة

ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحرك العاجل لحماية الأقصى

Google+ Print
الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحرك العاجل لحماية الأقصى الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحرك العاجل لحماية الأقصى

ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين مطلب للمجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي بالتحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك من المؤامرة التي تستهدفه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايته من المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا، كما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية.

كما طالبت الوزارة في بيان صحفي، صدر في أعقاب التطورات الخطيرة التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح، "المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو" رفع صوتها عاليا في وجه انتهاكات وجرائم الاحتلال، مؤكدة أن شعبنا وخاصة في مدينة القدس سيسقطون المؤامرة وسيحمون الأقصى مهما بلغت التضحيات".

وأشارت الخارجية إلى أن "الاحتلال يسعى إلى توفير ساحة لإقامة الطقوس التلمودية للمستوطنين، كخطوة أولى نحو احتلال الأقصى بالكامل، ومن ثم هدمه".

كما ثمنت الخارجية الفلسطينية الموقف الأردني الشقيق الرافض لانتهاكات الاحتلال بحق الأقصى.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان

ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن

ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن

التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي

التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي

التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه المملكة

التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه المملكة