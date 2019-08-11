الملك عبدالله يهنئ الأردنيين بعيد الأضحى المبارك

جى بي سي نيوز :- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابناء الشعب الأردني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال جلالته انه وفي هذه الأيام المباركة لدي يقين أننا نسير بوضوح وثقة نحو مستقبل مزدهر لأردننا الحبيب.

واضاف جلالته في تغريدة له عبر حسابه على توتير أنه يرى الأردن ينهض بعزم أهله لأننا نعمل بما يرضيه تعالى لحياة أفضل لأسرتنا الأردنية ونهجنا الإصلاح المستند إلى المعرفة وتمكين الأردنيين ليبقى أردننا واحة أمن وأمان وعنوانا للسلام والمحبة.

واختتم جلالته تهنئته بالمناسبة الجليلة بتمنياته بأضحى مبارك لجميع الاردنيين.