الأردن تعرب عن قلقها الشديد إزاء ما يحدث في عدن

ودعا الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة والحوار المسؤول للتوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة، وفق ما نقلت وكالة "بترا".

وكان مصدر عسكري يمني ذكر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قد سيطرت على قصر معاشيق الرئاسي، آخر مقرات الحكومة والجيش اليمني في العاصمة المؤقتة، عدن، جنوب اليمن.

وأفاد المصدر بأن "قوات الحزام الأمني، مدعومةً بوحدات من الدعم والإسناد، تسلمت القصر الرئاسي من حاميته"، بعد أربعة أيام من القتال مع قوات الحماية الرئاسية في محيطه.

وأشار إلى أن "عملية التسليم سبقها انسحاب قوات سعودية كانت تتمركز في القصر، إلى معسكر قيادة التحالف في مديرية البريقة غرب عدن".

وكان عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، قد ذكر، قبل قليل، أن قوات المجلس صارت على مقربة من السيطرة على القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة في عدن، كاشفا استسلام الكثير من الجهات الحكومية لسيطرة المجلس.