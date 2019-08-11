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“الخارجية” تنفي تعرض عائلة أردنية للاعتداء في طابا المصرية

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“الخارجية” تنفي تعرض عائلة أردنية للاعتداء في طابا المصرية “الخارجية” تنفي تعرض عائلة أردنية للاعتداء في طابا المصرية

جى بي سي نيوز  :- نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ما تردد عن تعرض عائلة أردنية للاعتداء بأحد فنادق مدينة طابا في .

وأضافت الوزارة أنها تتابع الموضوع منذ يوم أمس الخميس، من قبل السفارة ومركز العمليات وتم وتقديم المساعدة لهم وأنهاء المشكلة.

وبينت الوزارة أنه تم إعادة التواصل، اليوم الجمعة، مع العائلة الاطمئنان عليهم وقالوا: “بأنهم في إتجاههم إلى عمان”، موضحة بأن الموضوع كما أفادت به الشرطة المصرية ليست حالة اعتداء وانما خلاف على شاشة مكسورة في الفندق، وكان الفندق ينوي تغريمهم سعر الشاشة ما أدى إلى مشادة كلامية بينهم.

جي بي سي نيوز

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