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وزير الدفاع السوري يزور بلدة استراتيجية في إدلب بعد طرد المسلحين منها
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الاثنين 12 أغسطس 2019 07:38 صباحاً
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شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أدرعي: مقتل مسلح فلسطيني شمال غزة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 11 أغسطس 2019 11:20 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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