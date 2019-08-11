فيديو : الملك في اتصال هاتفي مع برنامج يسعد صباحك يحيي شرطة السير ويهنئ بالعيد

جي بي سي نيوز : أجرى الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا مع برنامج يسعد صباحك، الذي يبثه التلفزيون الأردني يوم الجمعة، خلال استضافة البرنامج فريق شرطة السير، الذي ينظم حركة المرور على دوار الداخلية.

وكان جلالة الملك، قد أوقف موكبه عند دوار الداخلية يوم الأحد الماضي لمصافحة مجموعة من العاملين في الميدان، من بينهم شرطيتان وعامل وطن، مثنيا على جهودهم وإخلاصهم في العمل.

وأعرب خلال الاتصال الهاتفي، عن تقديره لجهود شرطة السير في تنظيم حركة المرور وخدمة الوطن، وقال جلالته "أحببت أن أسلم عليكم وأشكركم على جهودكم".

وتابع جلالته قائلا "يوم الأحد كانت فرصة لي أن أسلم على بعضكم، ولكن وللأسف لم أتمكن من رؤيتكم جميعاً. وأشكركم على ما تقدمونه للوطن. شكرا لكم منا جميعا، ويعطيكم ألف عافية".

وهنأ جلالته، خلال الاتصال، الأردنيين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وقال "لكل الأردنيين، كل عام وأنتم بخير، بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك".



