اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن

القاهرة - سبوتنيك. وقال ابن بريك في تغريدة على "تويتر": "سقط اللواء الرابع حماية إرهابية وستسقط معسكرات الإرهاب واحدا تلو الآخر".

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وأضاف: "لم نستخدم أي سلاح ثقيل، ودبابات الشعب الجنوبي ما زالت في ثكناتها لسنا بحاجة لها وخوفا على المدنيين".

وذكر أن قوات المجلس أسرت عددا من مقاتلي اللواء الرابع، مضيفا أنه "سيتم معاملتهم معاملة كريمة".

وأشار إلى "أن التوجيهات العليا بتأمين كل من يرمي سلاحه".

في السياق، ذكرت قناة "العربية" أن 30 قتيلا سقطوا خلال مواجهات بين قوات اللواء الرابع حماية رئاسية وقوات الحزام الأمني داخل معسكر اللواء شمال عدن.

وكانت معارك دارت الساعات الماضية بين قوات اللواء الرابع حماية رئاسية الذي يقوده العميد مهران القباطي، وقوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي في محيط اللواء بمديرية دار سعد شمال عدن، تصاعدت وتيرتها مع وصول تعزيزات للحزام من محافظة لحج المجاورة لعدن.