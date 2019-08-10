أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان -
ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي

Google+ Print
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي

وهزت انفجارات قوية عدن، ليل الجمعة، وسط اشتباكات عنيفة في جبل حديد خور مكسر، وسط المدينة، بحسب المحطة. 

وشهدت الاشتباكات استخدام مختلف أنواع الاسلحة في محيط اللواء الرابع حماية رئاسية في اللحوم، شمال عدن.

وقالت مصادر طبية للمحطة إن ما لا يقل عن 8 مدنيين قتلوا الجمعة إثر تجدد الاشتباكات التي اندلعت يوم الأربعاء الماضي، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية. 

وجاءت الاشتباكات عقب إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، النفير العام، ودعوته قواته إلى اقتحام قصر معاشيق حيث مقر رئاسة الجمهورية والحكومة.

كما ولا تزال المواجهات تدور بين الحين والآخر في عدة مناطق في المدينة، وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وكذلك سقوط ضحايا بين المدنيين. 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان

ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن

ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن

التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي

التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي

التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه المملكة

التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه المملكة