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"أنصار الله": مقتل وإصابة عدد كبير من العسكريين بقصف مركز قيادة وسيطرة في نجران

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القاهرة - سبوتنيك. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً طراز "بدر 1p" على مركز القيادة والسيطرة التابع للغزاة و(مرتزقتهم) قبالة سقام بنجران".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية بفضل الله"، مشيراً إلى "أن الضربة أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة".

ووفقاً للعميد سريع، "سقط عدد كبير من القتلى والجرحى إثر الضربة الصاروخية".

وتدور على الساحة اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

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