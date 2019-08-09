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بدعم من الجيش الروسي... افتتاح مخيّم للأطفال في حلب

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© Sputnik . Taras Litvinenko

بدورها قالت رئيسة مكتب التربية والطلائع في فرع حلب لحزب البعث رنا يوسف: "يستريح في هذا المخيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، ومعظمهم من أبناء جنود الجيش السوري الذين استشهدوا خلال الحرب".

حضر حفل الافتتاح الضباط الروس من مركز المصالحة، ويهدف المخيم إلى صرف انتباه الأطفال عن الذكريات السوداء المرتبطة بالحرب، وتغيير الانطباع السلبي الذي تشكل عن مدينة حلب خلال سنواتها الثمانية.

وأضاف خارلاموف: "إن دور مركز المصالحة في هذه الفعالية هو توفير وجبات الطعام للأطفال في المخيم، وتوزيع المساعدات الإنسانية، لكن هذا ليس كل ما نفعله. نحن نحاول أيضاً أن نكون مشاركين بشكل أساسي".

وتم افتتاح جميع أنواع الدوائر والأقسام الممكنة في المخيم، بالإضافة إلى مجموعات علمية يتم فيها إعداد الأطفال الموهوبين للمشاركة في المسابقات والأولمبياد الدولية.

من جانبها قالت المستشارة يارا كاسكين: "نحاول إحاطة الأطفال بالدفء والرعاية كي لا يشعروا بالوحدة والفقدان بعد هذه الحرب الصعبة التي أخذت من معظم هؤلاء الصغار أقرب الناس إليهم".

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